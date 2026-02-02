Doping Olimpiadi | cos’è il letrozolo la sostanza a cui Rebecca Passler è risultata positiva

L’atleta italiana Rebecca Passler è risultata positiva a una sostanza vietata, il letrozolo, nel corso delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. È il primo caso di doping a queste Olimpiadi, e la notizia ha fatto subito il giro del paese. La Passler, specializzata nel salto in alto, rischia ora squalifiche e conseguenze serie. Le autorità sportive stanno verificando i dettagli e attendono eventuali spiegazioni dall’atleta.

L’atleta italiana Rebecca Passler è rimasta coinvolta nel primo caso di doping delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. In un controllo fuori competizione, la sportiva altoatesina è stata trovata positiva al letrozolo, la stessa sostanza che in passato mise nei guai anche la tennista Sara Errani. Cos’è il letrozolo. Il letrozolo è un farmaco usato prevalentemente in casi oncologici nel trattamento di donne in postmenopausa con tumore al seno iniziale positivo ai recettori ormonali. Incluso nella categoria S4 del Codice antidoping che comprende i Modulatori ormonali e metabolici, non ha effetti dopanti di per sé ma viene adoperato per ridurre gli alti livelli di estrogeni dovuti agli anabolizzanti, motivo per cui è vietato dalla Wada. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Doping Olimpiadi: cos’è il letrozolo, la sostanza a cui Rebecca Passler è risultata positiva Approfondimenti su Rebecca Passler Doping alle Olimpiadi, che cos’è il letrozolo: dal caso dei tortellini di Sara Errani a Rebecca Passler "Rebecca Passler positiva al letrozolo": è azzurro il primo caso di doping a Milano-Cortina Questa mattina si è scoperto che Rebecca Passler, giovane biatleta di Anterselva, è risultata positiva al letrozolo in un controllo effettuato fuori dalle gare. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Rebecca Passler Argomenti discussi: Olimpiadi Milano-Cortina, tra i tedofori anche Carolina Kostner. Ma è stata squalificata per doping; Kamila Valieva solo 6ª al rientro dopo i 4 anni di squalifica per doping; Olimpiadi, primo caso di doping: positiva Rebecca Passler di Rasun; Enhanced Games, i giochi del doping: gli atleti (anche di spessore) che ci saranno. Doping alle Olimpiadi, che cos’è il letrozolo: dal caso dei tortellini di Sara Errani a Rebecca PasslerA pochi giorni dall’inizio delle Olimpiadi di Milano-Cortina sulla bocca di tutti non c’è la cerimonia d’apertura – prevista per il 6 febbraio – e nemmeno le gare di sci alpino, ma il letrozolo, sosta ... ilfattoquotidiano.it Che cos'è il letrozolo, la sostanza trovata nelle analisi di Rebecca Passler. Perché è considerato doping?Il caso dell'atleta di biathlon alle Olimpiadi Milano Cortina 2026. Si tratta di un farmaco utilizzato da tempo nella terapia ormonale del carcinoma mammario. Bloccando l’enzima aromatasi, che trasfor ... corriere.it Olimpiadi - Primo caso doping: è un'atleta dell'Italia - facebook.com facebook Siamo quasi arrivati. Sochi 2014, Victor An che era Ahn Hyun-Soo, Armin Zoeggler che è come nessuno, lo sportwashing e il doping. #Olimpiadiinvernali #MilanoCortina26 #Olimpiadi x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.