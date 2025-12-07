Sara Curtis super agli Europei di nuoto in vasca corta | oro nei 50 dorso e argento nei 50 stile libero

Sara Curtis show nell'ultima giornata degli Europei di nuoto in vasca corta, a Lublino, in Polonia. Oggi, domenica 7 dicembre, la 19enne piemontese ha conquistato la medaglia d'oro nei 50 dorso facendo segnare il record europeo con il tempo di 25"49 che cancella il precedente 25"60 siglato. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

