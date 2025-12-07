Sara Curtis super agli Europei di nuoto in vasca corta | oro nei 50 dorso e argento nei 50 stile libero

Torinotoday.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sara Curtis show nell'ultima giornata degli Europei di nuoto in vasca corta, a Lublino, in Polonia. Oggi, domenica 7 dicembre, la 19enne piemontese ha conquistato la medaglia d'oro nei 50 dorso facendo segnare il record europeo con il tempo di 25"49 che cancella il precedente 25"60 siglato. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Nuoto, Sara Curtis torna in gara! Avventura in Coppa del Mondo, c’è Ceccon: i convocati per Westmont

Westmont chiama, l’Italia risponde con una Sara Curtis in più nella seconda tappa di Coppa del Mondo

Nuoto, a Westmont la seconda tappa di Coppa del Mondo: Ceccon guida gli azzurri, torna Sara Curtis

sara curtis super agliDEVASTANTE! Sara Curtis domina i 50 dorso: oro e record europeo agli Europei in vasca corta! - Sara Curtis è la donna che sfata i tabù italici nella vasca corta in questi Europei 2025 di Lublino (Polonia). Secondo oasport.it

sara curtis super agliSara Curtis devastante: medaglia d’oro agli Europei in vasca corta e record del mondo nei 50 dorso - La giovanissima e già formidabile nuotatrice ha vinto la medaglia d'oro nei 50 dorso degli Europei in vasca corta ... Da fanpage.it

sara curtis super agliSara Curtis è argento nei 50 sl degli Europei in vasca corta! Di Pietro ai piedi del podio - Neanche il tempo di respirare per Sara Curtis, che è subito il momento di gettarsi in acqua e prendersi un'altra medaglia. Riporta oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Sara Curtis Super Agli