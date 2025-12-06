Nuoto Leonardo Deplano vola in finale nei 50 sl con il secondo tempo Grousset è l’uomo da battere

Si sono da poco concluse le semifinali dei 50 stile libero maschili degli Europei di nuoto in vasca corta 2025 di Lublino, in Polonia. Nella piscina di 25 metri si è delineata la composizione dell’ultimo atto in programma domani nel corso della giornata conclusiva. Tra gli otto che si daranno battaglia per il titolo figura anche il nome di Leonardo Deplano, qualificatosi con il secondo crono dell’overall. Nello specifico, l’azzurro, dopo la prova convincente nelle batterie, ha vinto la seconda semifinale stampando il crono di 20?85 e domani in finale si giocherà le proprie chance di medaglia. Primo avversario dell’italiano sarà il francese Maxime Grousset che ha chiuso con il miglior tempo complessivo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Nuoto, Leonardo Deplano vola in finale nei 50 sl con il secondo tempo. Grousset è l’uomo da battere

