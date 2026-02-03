Leonardo lascia l’Italia e si apre al mercato indiano. L’azienda della Difesa ha firmato un accordo con il gigante indiano Adani per avviare la produzione di elicotteri militari in India. La decisione segna un passo importante per Leonardo, che punta a rafforzare la presenza nel settore a livello globale.

Leonardo, l’azienda italiana della Difesa di proprietà dello Stato, ha trovato un accordo con il colosso indiano Adani per iniziare la produzione di elicotteri militari in India. La collaborazione tra i due gruppi permetterà l’avvio della fabbricazione di alcuni dei modelli più avanzati tra quelli progettati in Italia direttamente nel Paese. L’obiettivo è quello di rifornire l’esercito indiano di tecnologia italiana nell’ambito dell’aeronautica, aprendo a un nuovo mercato rispettando però la stringente politica di “ indipendenza nazionale ” dell’India in ambito militare. Gli elicotteri potranno avere anche applicazioni in ambito civile nel prossimo futuro. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Leonardo lascia l’Italia e produce elicotteri in India, via all’accordo con Adani

Approfondimenti su Leonardo Adani

Tre imprese umbre, Fucine Umbre, Meccanotecnica Umbra e Umbragroup, appartenenti all’Umbria Aerospace Cluster, hanno sottoscritto accordi di collaborazione industriale con Leonardo.

L'Italia punta a rafforzare la sicurezza marittima con soluzioni innovative.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Leonardo Adani

Argomenti discussi: Santanchè: Progetto Leonardo in Castello per riscoprire l’Italia attraverso il genio di Leonardo; Chi è Leonardo Maria Del Vecchio? - Otto e Mezzo - Puntata del 29/1/2026; Al via Leonardo in Castello, un giro d’Italia fra turismo e cultura con la visione di Leonardo; Debutta Leonardo in Castello. Viaggio nell’Italia delle meraviglie.

Leonardo lascia l’Italia e produce elicotteri in India, via all’accordo con AdaniL’azienda pubblica della Difesa Leonardo ha trovato un accordo con il colosso indiano Adani per produrre i suoi elicotteri proprio in India ... quifinanza.it

Leonardo Cerri lascia il Bari e fa ritorno alla Juventus. Resterà alla Juve e giocherà con la squadra Next Gen. Via @NicoSchira x.com

Leonardo lascia Vinci e va a Firenze nella bottega del Verrocchio. - facebook.com facebook