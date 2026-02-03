L’emarginato del Manchester United pianifica la vendetta dopo essere rimasto sconcertato dalla decisione del giorno di scadenza dell’Old Trafford

L’emarginato del Manchester United sta preparando la sua vendetta. Dopo essere rimasto “sconcertato” dalla decisione di non essere stato ceduto o reintegrato, ha deciso di agire. La sua frustrazione cresce e ora si prepara a una mossa che potrebbe cambiare gli equilibri nello spogliatoio. La società, per ora, si limita a guardare e a fare silenzio, mentre la tensione tra il giocatore e la dirigenza si fa sempre più palpabile.

Sito inglese: Il Manchester United è stata una delle squadre meno attive della Premier League nella finestra di mercato di gennaio, non apportando aggiunte alla rosa di Michael Carrick. Anche se i Red Devils hanno permesso ad una manciata di giovani giocatori di andare in prestito, il club ha posto il veto all'uscita di un giocatore marginale della prima squadra in una fase avanzata del periodo. Era stato riferito che il terzino olandese Malacia era sul punto di completare il trasferimento in un club della Super Lig turca dove teoricamente sarebbe stato in grado di far risorgere la sua carriera traballante.

