Pronostico Manchester United-Everton fortezza Old Trafford | l’imbattibilità continua

Manchester United-Everton è una partita valida per la dodicesima giornata di Premier League e si gioca lunedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. C’è vita sul pianeta Manchester United. Ruben Amorim e i suoi Red Devils l’hanno dimostrato negli ultimi due mesi, ritrovando quel minimo di continuità, indispensabile per scongiurare un nuovo terremoto in panchina. Dalla sconfitta con il Brentford, risalente allo scorso settembre, Bruno Fernandes e compagni non hanno più perso, inanellando tre vittorie di fila – tra cui la grande soddisfazione di espugnare Anfield Road e battere a domicilio il Liverpool – e due pareggi in trasferta, entrambi ottenuti grazie a rimonte, la prima in casa del Nottingham Forest e la seconda a Londra contro il Tottenham (protagonista del match l’ex juventino de Ligt, che con un suo gol ha riacciuffato gli Spurs in pieno recupero). 🔗 Leggi su Ilveggente.it

