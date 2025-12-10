Disabile di 75 anni sfrattata | Ho superato di poco l’Isee ora devo lasciare questa casa Aiutatemi

Una donna disabile di 75 anni si trova costretta a lasciare la propria casa dopo aver superato di poco la soglia dell’Isee. La sua storia evidenzia le difficoltà di anziani e persone con disabilità nel garantire un alloggio dignitoso, sollevando interrogativi sulle politiche di assistenza e sostegno sociale in Italia.

Firenze, 10 dicembre 2025 – Ritrovarsi a 75 anni e non aver certezza del domani, dopo una vita passata a lavorare per vivere. Una storia-incubo che sembra rara ma che, in particolare di questi tempi, preoccupa molti anziani fiorentini. Elda Mignani, 75 anni, invalida al 99%, che in passato ha lottato e ha vinto contro un tumore ed è stata operata al cuore, abita nelle case Erp di via Giacomo Zanella. Vorrebbe un po’ di tranquillità. E invece l’impianto normativo attuale non la aiuta e - nonostante gli sforzi del Comune di Firenze con la sindaca Sara Funaro che su questi temi è attentissima - la soluzione non c’è. 🔗 Leggi su Lanazione.it