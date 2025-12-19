Ezio Greggio e Nataly Ospina si sono lasciati lei in lacrime | Avevo messo tanto in questa storia
La coppia formata da Ezio Greggio e Nataly Ospina si è ufficialmente separata dopo un rapporto iniziato nel 2022. La notizia è stata confermata dalla stessa Ospina, che ha espresso il suo dispiacere e la delusione per la fine della relazione, sottolineando che si è trattata di una decisione condivisa e che non ci sono altri motivi alla base della rottura.
È finita la relazione tra Ezio Greggio e Nataly Ospina, che andava avanti dal 2022. A confermare la rottura è stata la stessa food content creator a La Volta Buona: "Decisione comune, non mi ha lasciata per un'altra". 🔗 Leggi su Fanpage.it
