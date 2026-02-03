Lega Vannacci verso l’addio | incontro con Salvini non risolve nodi

Da ildenaro.it 3 feb 2026

La decisione di Roberto Vannacci di lasciare la Lega sembra ormai inevitabile. Dopo un incontro con Matteo Salvini, non sono emersi segnali di conciliazione e i nodi sembrano ancora irrisolti. La sua uscita dal partito si avvicina, anche se l’ufficialità non è ancora arrivata.

Milano, 3 feb. (askanews) – L’ufficialità ancora non c’è, ma nella Lega i dubbi sono pochi: Roberto Vannacci lascerà il partito. L’incontro con Salvini – che sarebbe avvenuto ieri, seguito a contatti continui negli ultimi giorni – non avrebbe infatti sciolto i nodi all’origine delle tensioni tra il vice segretario e il partito. Un colloquio che – assicurano dal Carroccio – non avrebbe avuto toni tesi: “Niente urla o scenate. Tutto è avvenuto con grande calma e serenità, evidentemente Vannacci ha deciso che vuole uscire”, dicono fonti del partito. L'articolo proviene da Ildenaro.🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

Vannacci verso l'addio alla Lega, ieri sera l'incontro con Salvini: oggi la decisione nel Consiglio federale

Roberto Vannacci potrebbe lasciare la Lega.

Vannacci verso l'uscita dalla Lega dopo l'incontro con Salvini. L'annuncio del vicepremier nel pomeriggio

Roberto Vannacci sta per lasciare la Lega.

