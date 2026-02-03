Lega Vannacci verso l’addio | incontro con Salvini non risolve nodi

La decisione di Roberto Vannacci di lasciare la Lega sembra ormai inevitabile. Dopo un incontro con Matteo Salvini, non sono emersi segnali di conciliazione e i nodi sembrano ancora irrisolti. La sua uscita dal partito si avvicina, anche se l’ufficialità non è ancora arrivata.

Milano, 3 feb. (askanews) – L’ufficialità ancora non c’è, ma nella Lega i dubbi sono pochi: Roberto Vannacci lascerà il partito. L’incontro con Salvini – che sarebbe avvenuto ieri, seguito a contatti continui negli ultimi giorni – non avrebbe infatti sciolto i nodi all’origine delle tensioni tra il vice segretario e il partito. Un colloquio che – assicurano dal Carroccio – non avrebbe avuto toni tesi: “Niente urla o scenate. Tutto è avvenuto con grande calma e serenità, evidentemente Vannacci ha deciso che vuole uscire”, dicono fonti del partito. L'articolo proviene da Ildenaro.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Approfondimenti su Vannacci Salvini

Argomenti discussi: Lega, Vannacci verso l'addio. I sondaggisti: Vale il 2%. Ma Salvini prova a mediare; Vannacci verso un nuovo partito: ha registrato il marchio Futuro nazionale. L'addio alla Lega sembra a un passo, ma lui: Solo un simbolo; Vannacci , scissione o espulsione? Salvini preoccupato dal calo dei consensi; Lo scarroccio a destra della Lega, l'incognita Vannacci e il temporeggiatore Salvini.

