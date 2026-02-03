L’eccezione che divora la regola

Sabato scorso a Torino, le strade si sono riempite di scontri, incendi e attacchi alle forze dell’ordine. Le immagini mostrano una giornata di caos che non è stata casuale, ma il risultato di anni di politica che ha tollerato l’illegalità quando faceva comodo. La città si è trovata di fronte a una situazione esplosiva, con i danni che hanno lasciato il segno nel centro e nei quartieri.

I fatti di sabato scorso a Torino non sono caduti dal cielo. Le immagini di scontri, incendi, attacchi alle forze dell'ordine e devastazioni urbane non raccontano un'improvvisa perdita di controllo, ma l'esito coerente di una scelta che l'Italia pratica da anni: convivere con l'illegalità quando è politicamente scomoda da affrontare. E stupirsi, ogni volta, quando quell'illegalità smette di restare sotto traccia. La condanna per quanto accaduto sabato deve essere netta, senza attenuanti lessicali o morali. Non perché lo imponga un riflesso securitario, ma perché i fatti parlano da soli. Non c'è nulla di "degenerato" in una protesta che nasce già con l'obiettivo dello scontro.

