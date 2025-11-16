Italia-Norvegia | la sblocca Pio Esposito che si divora il raddoppio Diretta 1-0
Gli azzurri cercano la rivincita dopo la batosta di Oslo dello scorso giugno, che è costata i playoff.
Gli 11 #Azzurri scelti dal Ct Gennaro Gattuso! ITALIA NORVEGIA ? Ore 20.45 ? Stadio San Siro - Milano
Italia-Norvegia 1-0, il risultato in diretta LIVE - Sono 18 i precedenti tra le due Nazionali: il bilancio vede gli azzurri in vantaggio con 10 vittorie, mentre all'andata è arrivata la quarta vittoria norvegese.