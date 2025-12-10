Promozione come regola bocciatura come eccezione? Verifiche mancanti voti contestati corsi di recupero | cosa ha chiesto la famiglia e perché il TAR ha dato ragione alla scuola

La vicenda riguarda la decisione di un Consiglio di classe di non ammettere una studentessa alla terza media nel 2021/2022, sollevando dubbi su verifiche, voti e corsi di recupero. La famiglia ha contestato la scelta, ma il TAR Campania ha confermato la validità della decisione scolastica, approfondendo il ruolo della promozione e delle eccezioni nel sistema educativo.

La vicenda esaminata dal TAR Campania riguarda la decisione di un Consiglio di classe della scuola secondaria di primo grado di non ammettere una studentessa alla terza media al termine dell’anno scolastico 20212022. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Taglia, regola e definisci il tuo stile con il rasoio multifunzione Braun Serie 3: in promozione per poche ore

PROMOZIONE – ARAGONA E GEMINI, A SCUOLA DI…TIFO Spesso l'espressione "tifoserie opposte" suggerisce un'eccezione positiva alla regola, indicando che, in una specifica partita o contesto, le tifoserie avversarie hanno convissuto pacificamente, senz - facebook.com Vai su Facebook

Principio del Tar: alle medie inferiori la promozione è la regola, non bastano le insufficienze per bocciare. Il ricorso presentato dai genitori di un alunno maceratese - Nel frattempo, in attesa che i giudici entrassero nel merito del ricorso, l'alunno era promosso con riserva in seconda media "anche per la necessità di valutare - Segnala corriereadriatico.it