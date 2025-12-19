Lazio Di Canio commenta | Se Lotito pensava di risistemare l’immagine del club dopo il mercato è sbagliato

Lazio, Di Canio svela: «Se Lotito pensava di risistemare l'immagine del club dopo il mercato è sbagliato». Le sue parole Ai microfoni de Il Messaggero, l'ex attaccante della Lazio Paolo Di Canio ha analizzato l'andamento della stagione biancoceleste, soffermandosi su vari temi: dal lavoro di Maurizio Sarri alla guida tecnica fino alle strategie del presidente.

