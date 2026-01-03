Calciomercato Lecce Corvino ha le idee molto chiare su quelle che saranno le prossime mosse

Corvino, direttore sportivo del Lecce, ha già delineato le strategie per il calciomercato invernale. Con un approccio basato su pragmatismo e consolidata esperienza, le prossime mosse del club saranno orientate a rafforzare la rosa in modo mirato. La chiarezza delle sue idee rappresenta un elemento chiave per le decisioni che verranno prese nel mercato, sempre focalizzate a mantenere equilibrio e competitività.

Calciomercato Lecce, la situazione non lascia alcun dubbio sulle situazioni di Corvino Pantaleo Corvino apre la finestra di mercato invernale del Lecce con la consueta lucidità, tracciando un perimetro d'azione definito da realismo ed esperienza. Tuttosport scrive che il responsabile dell'area tecnica giallorossa parte da un'analisi schietta del contesto attuale: la Serie A, soprattutto per .

Corvino: “Pierret ha deciso di andar via. L’alternativa a Berisha è Kaba” - Il responsabile dell’area tecnica Pantaleo Corvino, insieme al direttore sportivo Stefano Trinchera, ha chiarito le ... calciolecce.it

In attacco fiducia a Štulic-Camarda, Corvino: “Più danni se scommettiamo su altri” - Il responsabile dell’area tecnica ha parlato degli attaccanti del Lecce Stulic e Camarda a inizio calciomercato invernale ... calciolecce.it

Juventus-Lecce, ospite d'eccezione: Danilo sarà in tribuna https://www.calciostyle.it/calciomercato/juventus-lecce-ospite-deccezione-danilo-sara-in-tribunafsp_sid=1840034 di Virgilio Covelli - facebook.com facebook

#Calciomercato #Lecce #Rafia potrebbe partire a Gennaio, il calciatore piace al #Cesena di @vittoriomurra x.com

