Le spese veterinarie sono le più alte | abbiamo verificato i costi oltre 1000 euro per mantenere un cane

Questione di soldi: mantenere un cane oggi costa più di mille euro all’anno solo di spese veterinarie. Una verifica recente mostra come i costi siano in costante aumento, rendendo il veterinario una delle voci più alte nel bilancio di chi ha un animale domestico.

Una ricerca mette in luce l'aumento dei prezzi per il mantenimento degli animali domestici. La spesa più alta è quella sanitaria. Abbiamo visionato le ricevute e le fatture di chi ha dovuto ricorrere a esami diagnostici più specifici per la cura del proprio cane arrivando a spendere anche 800 euro per una TAC e verificato che già solo delle analisi del sangue arrivano a costare intorno ai 200 euro.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su spese veterinarie

Ultime notizie su spese veterinarie

