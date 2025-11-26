Se adotti un cane anziano il Comune ti paga le spese veterinarie | Kira è la prima

Novaratoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'iniziativa era stata lanciata qualche mese con l'obiettivo di sensibilizzare i cittadini. E il primo "frutto" è arrivato.Kira è il primo cane over 10 del canile di Verbania che è stato adottato grazie alla campagna "adotta un cane anziano over 10 anni" che si pone come obiettivo il poter dare. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

