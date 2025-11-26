Se adotti un cane anziano il Comune ti paga le spese veterinarie | Kira è la prima

L'iniziativa era stata lanciata qualche mese con l'obiettivo di sensibilizzare i cittadini. E il primo "frutto" è arrivato.Kira è il primo cane over 10 del canile di Verbania che è stato adottato grazie alla campagna "adotta un cane anziano over 10 anni" che si pone come obiettivo il poter dare. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Il Nucleo di Cagliari trova un cane femmina imprigionato da settimane nel cortile interno di una casa disabitata. Si cerca Urgentemente una famiglia che la adotti che disponga di casa con giardino o terreno, che possa integrarla, accoglierla e trattarla con amor - facebook.com Vai su Facebook

Se adotti un cane anziano il Comune ti paga le spese veterinarie: Kira è la prima - Kira è il primo cane over 10 del canile di Verbania che è stato adottato grazie alla campagna " adotta un cane anziano over 10 anni " che si pone come obiettivo il poter dare affetto a cani che da ... novaratoday.it scrive

Adotta un cane anziano: la storia di Kira - C'è un lavoro invisibile portato avanti dai volontari del canile comunale che racconta di speranza e affetto. Lo riporta verbanianotizie.it

Adotti un cane anziano? Questo comune ti rimborsa le spese veterinarie sostenute - Il Comune di Verbania, in Piemonte, ha lanciato un progetto che unisce amore per gli animali e sostegno concreto ai cittadini: chiunque adotti un cane over 10 anni dal canile municipale riceverà il ... Segnala greenme.it