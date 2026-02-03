Ho bisogno di turni diversi per la mia disabilità | il capo dice no ma il giudice dà ragione a Laura

La vicenda di Laura a Rimini si conclude con una vittoria in tribunale. La donna aveva chiesto turni diversi sul lavoro a causa della sua disabilità, ma il capo aveva detto di no. Il giudice ha invece stabilito che quella richiesta era legittima, ribadendo il diritto di Laura a lavorare in condizioni che rispettino la sua salute e la sua dignità. La sentenza apre una nuova strada per chi si trova in situazioni simili.

Rimini, 3 febbraio 2026 – Non è solo una questione di turni o di orari, ma di diritto alla salute e alla dignità. Da Rimin i arriva una storia a lieto fine che ha il sapore di una battaglia di civiltà vinta. È la storia della riminese Laura (nome di fantasia), una lavoratrice con disabilità che è riuscita a far valere i propri diritti contro un datore di lavoro che le negava la possibilità di conciliare l'impiego con le sue necessità di cura. Ca’ del Liscio, la musica è finita dopo 50 anni: all’asta il sogno di Raoul Casadei (servono 4,7 milioni) Il caso: "No" alla settimana di 5 giorni. A rendere nota la vicenda è Adriana Ventura, consigliera di parità della Provincia di Rimini, che ha seguito il caso in prima persona e lo riporta in avvicinamento alla Giornata internazionale della donna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

