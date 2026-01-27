Percorsi abilitanti 2025 26 | pubblicato il Decreto terzo ciclo I posti suddivisi per Università e la tabella titoli

Il decreto n. del MUR ha ufficialmente avviato il terzo ciclo dei percorsi abilitanti 202526, definendo i posti disponibili e le suddivisioni per Università. Questa iniziativa mira a facilitare l’accesso all’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado, offrendo nuove opportunità ai candidati interessati a entrare nel mondo dell’istruzione pubblica italiana.

Con decreto n. il MUR ha dato avvio al terzo ciclo dei percorsi per l'acquisizione dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria primo e secondo grado. a) Percorso da 60 CFUCFA (Allegato 1 del DPCM).b) Percorso da 30 CFUCFA per candidati che hanno partecipato al concorso straordinario bis (Allegato 2).c) Percorso da 30 CFUCFA per docenti con almeno 3 anni di servizio negli ultimi cinque, nelle scuole statali o paritarie (Allegato 2).d) Percorso da 30 CFUCFA di completamento per docenti con tre anni di servizio vincitori di concorso neeoassunti (Allegato 4)e) Percorso da 36 CFUCFA di completamento per vincitori di concorso che avevano i 24 CFUCFA conseguiti entro il 31 ottobre 2022 o per ITP vincitori non abilitati (Allegato 5).

