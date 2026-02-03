In Cina, la stretta di Xi Jinping si fa sempre più dura. Oggi, anche i suoi più stretti collaboratori e i funzionari di medio livello vivono nel timore di essere colpiti dalle purghe. Nessuno può sentirsi al sicuro, nemmeno gli alleati storici del leader. La politica cinese si muove in modo implacabile, con un’ombra che si allunga su tutti.

In Cina, oggi, nessuno è davvero al sicuro. Né i rivali politici, né i funzionari di medio livello, né gli alleati storici del leader. La rimozione di Zhang Youxia, uno dei più potenti generali dell’Esercito popolare di liberazione (Pla) e per anni considerato un fedelissimo di Xi Jinping, segna l’ingresso della politica cinese in una nuova fase. Un’epoca in cui la lealtà non è mai definitiva e il potere esiste solo nel suo esercizio costante, visibile, talvolta brutale. Zhang non era un dirigente qualsiasi. Vicepresidente della Commissione militare centrale (Cmc), l’organo che controlla l’intero apparato militare cinese, era legato a Xi da rapporti personali e familiari che risalivano alla guerra civile: i loro padri avevano combattuto fianco a fianco. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Le purghe di Xi Jinping, e il momento shakespeariano della politica cinese

Approfondimenti su Xi Jinping Purghe

L’indagine contro Zhang Youxia, primo vicepresidente della Commissione Militare Centrale, rappresenta un momento decisivo nella politica militare cinese sotto Xi Jinping.

L’ex numero due dell’esercito cinese, Zhang Youxia, è stato messo sotto inchiesta.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

L'ascesa di Xi Jinping, l'uomo più potente della Cina

Ultime notizie su Xi Jinping Purghe

Argomenti discussi: A Radio3 Mondo le purghe di Xi; Epurato il generale fedelissimo di Xi: nuove purghe militari. Cosa sta succedendo in Cina; L’infinita purga dei vertici militari cinesi, Xi Jinping non si fida del suo esercito; Cosa c’è dietro le ultime purghe militari di Xi Jinping.

Xi, le purghe nell’esercito e gli equilibri interni al Partito comunista cineseXi Jinping proietta all’esterno l’immagine di un nuovo Mao, il Grande Timoniere 4.0 che esercita una ferrea presa sul potere e sull’economia, ma la realtà potrebbe essere molto più sfumata. Nell’appar ... msn.com

Purghe, purghe, purghe. Xi Jinping e la stretta finale sull’esercitoL’indagine avviata contro Zhang Youxia, primo vicepresidente della Commissione Militare Centrale (CMC), segna uno spartiacque senza precedenti nella storia politica e militare della Cina sotto Xi Jinp ... formiche.net

Zhang Youxia, storico vice di Xi Jinping alla guida dell’esercito cinese, è sotto inchiesta non solo per corruzione, ma soprattutto dislealtà politica. La sua caduta, finora impensabile, segna una svolta nelle purghe militari di Xi - con Simone Dossi x.com

Le purghe di Xi Zhang Youxia, veterano di guerra e vice di fiducia di Xi Jinping ai vertici dell’esercito cinese, è stato messo sotto inchiesta per gravi violazioni di legge e disciplina. Fino a poco fa considerato intoccabile, il suo crollo segna uno dei momen - facebook.com facebook