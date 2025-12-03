Le previsioni meteo di oggi 3 dicembre ad Avellino

A Avellino oggi cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 2041m. I venti saranno al mattino. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

