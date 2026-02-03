Domani apre al Filmstudio 7b di Modena una nuova rassegna dedicata al cinema invisibile. Per alcuni mesi, il pubblico potrà vedere film rari e classici del cinema francese e internazionale, scelti per far riflettere sulla memoria e sull’impatto invisibile delle immagini. La serie di proiezioni vuole coinvolgere gli spettatori in un viaggio tra film che spesso passano inosservati, ma che hanno lasciato un segno profondo nel mondo del cinema.

Un ciclo di proiezioni inedite e classici del cinema francese e internazionale, iniziato domani al Filmstudio 7b di Modena, segnala l’avvio della rassegna *‘Il cinema invisibile’*, pensata per offrire uno spazio di riflessione e impegno culturale. La manifestazione, che proseguirà fino al 8 aprile, presenta opere di autori come Stéphane Demoustier, Guillaume Nicloux, Fiorella Infascelli, Roberto Rossellini e altri, con un su temi civili, storici e umanistici. La serie, iniziata oggi con il film *‘Lo sconosciuto del Grande Arco’* – una storia di architettura e politica danese – punta a mostrare il cinema non solo come arte, ma come forma di testimonianza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Le ombre del cinema: come lo spettacolo invisibile plasma la memoria del film

