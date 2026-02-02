Simona Bonini esplora l’invisibile | tra ombre e materia la mostra che sfida la percezione del reale

Simona Bonini apre al pubblico, dal 30 gennaio al 22 febbraio 2026, la sua mostra personale *Materia Oscura* nella storica sede di Palazzo Rossi Poggi Marsili, ospitata da La Quadreria di ASP Città di Bologna in via Marsala, 7. L’esposizione, co-diretta dall’artista stessa e dalla curatrice Deborah Mendolicchio, non si limita a mostrare opere: si impone come un’esperienza sensoriale e riflessiva che mette in discussione la percezione del reale. Attraverso superfici stratificate, tonalità dense e forme che emergono dall’ombra, Bonini indaga il rapporto tra materia e tempo, rivelando come il passato non sia mai completamente sepolto, ma anzi si rinnovi continuamente nella forma. 🔗 Leggi su Ameve.eu

