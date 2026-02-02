Simona Bonini esplora l’invisibile | tra ombre e materia la mostra che sfida la percezione del reale

Simona Bonini apre al pubblico la sua mostra personale *Materia Oscura* a Bologna. Dal 30 gennaio al 22 febbraio, i visitatori possono entrare in un mondo fatto di ombre e materia, dove l’artista mette in discussione la percezione del reale. La mostra si svolge a Palazzo Rossi Poggi Marsili, nella storica sede di La Quadreria di ASP Città di Bologna, in via Marsala, 7. Bonini porta davanti agli occhi del pubblico le sue esplorazioni sull’invisibile, tra luci soffuse e forme sfuggenti.

Simona Bonini apre al pubblico, dal 30 gennaio al 22 febbraio 2026, la sua mostra personale *Materia Oscura* nella storica sede di Palazzo Rossi Poggi Marsili, ospitata da La Quadreria di ASP Città di Bologna in via Marsala, 7. L’esposizione, co-diretta dall’artista stessa e dalla curatrice Deborah Mendolicchio, non si limita a mostrare opere: si impone come un’esperienza sensoriale e riflessiva che mette in discussione la percezione del reale. Attraverso superfici stratificate, tonalità dense e forme che emergono dall’ombra, Bonini indaga il rapporto tra materia e tempo, rivelando come il passato non sia mai completamente sepolto, ma anzi si rinnovi continuamente nella forma. 🔗 Leggi su Ameve.eu

