le meraviglie spaziali di febbraio 2026 dalla missione sulla luna alla parata di sei pianeti

Febbraio 2026 promette di essere un mese da ricordare per gli appassionati di spazio. La NASA ha annunciato una nuova missione sulla Luna, mentre nel cielo noteremo la parata di sei pianeti visibili a occhio nudo. Gli astronomi sono già pronti a seguire questi eventi unici, che potrebbero regalare spettacoli incredibili e nuove scoperte.

Il mese di febbraio 2026 si preannuncia come un periodo rivoluzionario per chiunque ami rivolgere lo sguardo verso l’alto. Non si tratta solo di ammirare le stelle, ma di assistere a una vera e propria nuova era dell’esplorazione spaziale che si intreccia con allineamenti planetari rari e fenomeni solari suggestivi. Mentre l’emisfero settentrionale gode ancora di notti lunghe e terse, perfette per l’osservazione, il cielo si prepara a mettere in scena uno spettacolo che unisce la scienza di frontiera alla bellezza della natura cosmica. Intanto, ci siamo già lasciati alle spalle, il primo febbraio, la Luna piena della neve, chiamata così dalle antiche tradizioni per via del clima rigido e delle precipitazioni nevose che caratterizzano questo periodo dell’anno. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Febbraio porta un cielo ricco di spettacoli, con la luna, i pianeti e le congiunzioni che si susseguono nel corso del mese.

