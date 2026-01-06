L'oroscopo di mercoledì 7 gennaio 2026 | la luna in Vergine sostiene i pianeti in Capricorno
L'oroscopo di mercoledì 7 gennaio 2026 segnala un clima di stabilità, con la Luna in Vergine che supporta i pianeti in Capricorno. È un giorno propizio per organizzare, pianificare e mettere in ordine le priorità, favorendo un inizio di anno caratterizzato da chiarezza e determinazione. Un momento per affrontare le attività con metodo e attenzione, consolidando gli obiettivi già delineati.
C’é tanta voglia di riportare ordine nell’oroscopo di mercoledì 7 gennaio per iniziare ufficialmente le attività del nuovo anno. La Luna in Vergine sostiene i pianeti in Capricorno. 🔗 Leggi su Fanpage.it
