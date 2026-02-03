Le Iene presentano | Il Verdetto lo spin-off da stasera su Italia 1 | di cosa si tratta?

Questa sera debutta su Italia 1 “Le Iene presentano: Il Verdetto”, uno spin-off del famoso programma di inchieste. La trasmissione torna in prima serata con nuovi approfondimenti e inchieste, pronta a catturare l’attenzione del pubblico.

Tutto pronto per il debutto de “ Le Iene presentano: Il Verdetto “, lo spin-off del popolare programma di inchieste “Le Iene”, in arrivo da stasera – martedì 3 febbraio 2026 – in prime time su Italia 1. Scopriamo di cosa si tratta e le anticipazioni della prima puntata. Le Iene presentano: Il Verdetto arriva su Italia 1. Da stasera – martedì 3 febbraio 2026 – dalle ore 21.15 al via la prima stagione de “ Le Iene presentano: Il Verdetto”, il nuovo programma condotto da Nina Palmieri e scritto da Alessia Rafanelli su Italia 1. Lo spin-off del celebre programma di inchieste ideato da Davide Parenti “cambia faccia” trattando alcuni dei principali casi di cronaca italiana degli ultimi anni. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

