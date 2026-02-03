Le Iene presentano | Il Verdetto lo spin-off da stasera su Italia 1 | di cosa si tratta?
Questa sera debutta su Italia 1 “Le Iene presentano: Il Verdetto”, uno spin-off del famoso programma di inchieste. La trasmissione torna in prima serata con nuovi approfondimenti e inchieste, pronta a catturare l’attenzione del pubblico.
Tutto pronto per il debutto de “ Le Iene presentano: Il Verdetto “, lo spin-off del popolare programma di inchieste “Le Iene”, in arrivo da stasera – martedì 3 febbraio 2026 – in prime time su Italia 1. Scopriamo di cosa si tratta e le anticipazioni della prima puntata. Le Iene presentano: Il Verdetto arriva su Italia 1. Da stasera – martedì 3 febbraio 2026 – dalle ore 21.15 al via la prima stagione de “ Le Iene presentano: Il Verdetto”, il nuovo programma condotto da Nina Palmieri e scritto da Alessia Rafanelli su Italia 1. Lo spin-off del celebre programma di inchieste ideato da Davide Parenti “cambia faccia” trattando alcuni dei principali casi di cronaca italiana degli ultimi anni. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
Approfondimenti su Le Iene Italia1
Le Iene presentano: il Verdetto stasera su Italia 1. I casi del 3 febbraio 2026
Questa sera su Italia 1 va in onda una nuova puntata di Le Iene che si concentra su diversi casi.
Le Iene presentano il nuovo spin-off Il Verdetto
Martedì 3 febbraio 2026, su Italia 1 debutta un nuovo spin-off di Le Iene.
Ultime notizie su Le Iene Italia1
Argomenti discussi: Su Italia1 oggi debutta 'Le Iene presentano: Il Verdetto', spin-off a tutta cronaca; Le Iene presentano: Inside - Il Belpaese; Le Iene presentano: Il Verdetto, stasera in tv: le anticipazioni e i casi della puntata; Italia 1, stasera a Le Iene presentano: Inside Massimo D’Alema, Pilar Fogliati, Alessandro Di Battista e Luciano Moggi.
Le Iene presentano: Il Verdetto, lo spin-off da stasera su Italia 1: di cosa si tratta?Le Iene presentano: Il Verdetto arriva in prima serata su Italia con la conduzione di Nina Palmieri: le anticipazioni. superguidatv.it
Le Iene presentano: Il Verdetto, stasera in tv: le anticipazioni e i casi della puntataLa iena Nina Palmieri conduce un programma che approfondisce alcuni dei casi di cronaca più dibattuti degli ultimi anni ... today.it
Ci sono casi di cronaca di cui si è parlato tanto, ma che meritano di essere rimessi in ordine. Domani sera, martedì 3 febbraio, in prima serata su Italia1, la nostra @GiovannaNinaPal vi aspetta con “Le Iene presentano: Il Verdetto”, il nuovo spin-off de #LeIene x.com
In onda martedì 3 febbraio su Italia 1, il nuovo programma “Le Iene presentano: Il Verdetto” Link in bio > #programmitv / #entertainment #rai #raiplay #mediaset #lifestyle #fashion #discoveryplus #foodnetwork #realtime #reality #formattv #direttatv #sky #now # - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.