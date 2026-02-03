Questa sera su Italia 1 va in onda una nuova puntata di Le Iene che si concentra su diversi casi. Tra questi, spicca il duplice omicidio dei coniugi Peter Neumair e Laura Perselli, un episodio che ha sconvolto la comunità e ancora fa discutere. La trasmissione approfondisce i dettagli della vicenda, cercando di fare luce su una tragedia che ha lasciato senza parole.

Il mondo de Le Iene continua a espandersi su Italia 1. Dopo gli spin-off Le Iene presentano: Inside, Le Iene presentano: Vite spericolate e Le Iene presentano: La cura, debutta stasera, martedì 3 febbraio, un nuovo spin-off condotto da Nina Palmieri e scritto da Alessia Rafanelli, Le Iene presentano: Il Verdetto, incentrato su alcune delle principali storie di cronaca italiana degli ultimi anni. Il nuovo programma nato da una costola de Le Iene ripercorre alcune delle storie di cronaca italiana che più hanno colpito l'opinione pubblica negli ultimi anni, ricostruendone lo sviluppo attraverso una narrazione ordinata e cronologica dei fatti, concentrandosi anche sulle vite degli assassini prima dei gesti estremi che hanno compiuto, provando a restituire il contesto umano e personale che precede quei momenti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Le Iene presentano: il Verdetto stasera su Italia 1. I casi del 3 febbraio 2026

Approfondimenti su Neumair Perselli

Stasera Le Iene tornano con il nuovo spin-off

Questa sera su Italia 1 va in onda il nuovo programma delle Iene, intitolato

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Neumair Perselli

Argomenti discussi: Su Italia1 oggi debutta 'Le Iene presentano: Il Verdetto', spin-off a tutta cronaca; Le Iene presentano: Inside - Il Belpaese; Le Iene presentano: Il Verdetto, stasera in tv: le anticipazioni e i casi della puntata; Italia 1, stasera a Le Iene presentano: Inside Massimo D’Alema, Pilar Fogliati, Alessandro Di Battista e Luciano Moggi.

Le Iene presentano: Il Verdetto, stasera il nuovo spinoff dedicato alla cronacaDebutta su Italia1 'Le Iene presentano: Il Verdetto', spin-off che approfondisce noti casi di cronaca italiana con stile narrativo innovativo. serial.everyeye.it

Le Iene presentano: Il Verdetto, stasera in tv: le anticipazioni e i casi della puntataLa iena Nina Palmieri conduce un programma che approfondisce alcuni dei casi di cronaca più dibattuti degli ultimi anni ... today.it

Ci sono casi di cronaca di cui si è parlato tanto, ma che meritano di essere rimessi in ordine. Domani sera, martedì 3 febbraio, in prima serata su Italia1, la nostra @GiovannaNinaPal vi aspetta con “Le Iene presentano: Il Verdetto”, il nuovo spin-off de #LeIene x.com

In onda martedì 3 febbraio su Italia 1, il nuovo programma “Le Iene presentano: Il Verdetto” Link in bio > #programmitv / #entertainment #rai #raiplay #mediaset #lifestyle #fashion #discoveryplus #foodnetwork #realtime #reality #formattv #direttatv #sky #now # - facebook.com facebook