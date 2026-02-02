Martedì 3 febbraio 2026, su Italia 1 debutta un nuovo spin-off di Le Iene. La conduttrice Nina Palmieri presenta

Debutta su Italia 1 un nuovo spin-off de Le Iene. Martedì 3 febbraio 2026, in prima serata, Nina Palmieri conduce Le Iene presentano: Il Verdetto, programma di approfondimento che ripercorre alcune delle principali storie di cronaca italiana degli ultimi anni. Grazie ad una ricostruzione dei casi di cronaca attraverso una narrazione ordinata e cronologica dei fatti, la Palmieri prende il timone di un racconto basato su fatti verificabili e privi di influenze personali, affidato direttamente ai protagonisti. Al centro c’è, infatti, soltanto la vicenda processuale, arricchita da approfondimenti e note divulgative. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Le Iene presentano il nuovo spin-off Il Verdetto

