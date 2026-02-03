Le Iene Inside | anticipazioni e servizi di oggi 3 febbraio 2026

Questa sera alle 21,20 su Italia 1 torna Le Iene Inside. La redazione di Mediaset prepara un nuovo appuntamento con inchieste, interviste e servizi di attualità. Come sempre, il programma punta a raccontare storie vere e scomode, con un tono diretto e senza troppi fronzoli. Gli spettatori potranno seguire le inchieste più calde e scoprire cosa succede dietro le quinte di temi importanti.

Le Iene Inside: anticipazioni, inchiesta, interviste e streaming oggi, 3 febbraio. Questa sera, martedì 3 febbraio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Le Iene Inside, programma a cura della redazione dello storico programma Mediaset. In ogni puntata un argomento trattato in precedenza dalla trasmissione viene approfondito con ulteriori dettagli ed elementi inediti. Ma vediamo le anticipazioni e i servizi della puntata di stasera, 28 gennaio. Anticipazioni. Stasera va in onda "Le Iene presentano: Il Verdetto", condotto da Nina Palmieri e scritto da Alessia Rafanelli. Il nuovo spin-off ripercorre alcune delle principali storie di cronaca italiana degli ultimi anni, ricostruendone lo sviluppo attraverso una narrazione ordinata e cronologica dei fatti.

