Le Iene Inside | anticipazioni e servizi di oggi 21 gennaio 2026

Le Iene Inside torna questa sera, mercoledì 21 gennaio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1. La trasmissione, curata dalla redazione di Le Iene, propone anticipazioni, servizi d’inchiesta, interviste e approfondimenti sul tema del giorno. Un appuntamento dedicato a informare in modo chiaro e accurato, senza eccessi, mantenendo la tradizione di un reportage sobrio e affidabile.

