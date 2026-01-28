Le Iene Inside | anticipazioni e servizi di oggi 28 gennaio 2026
Questa sera su Italia 1 torna Le Iene Inside, il programma condotto dalla redazione delle Iene. Alle 21,20 va in onda un nuovo episodio con inchieste, servizi e interviste. La puntata di oggi promette di portare in prima serata notizie e approfondimenti su temi di attualità, con il consueto stile diretto e senza troppi fronzoli.
Le Iene Inside: anticipazioni, inchiesta, interviste e streaming oggi, 28 gennaio. Questa sera, mercoledì 28 gennaio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Le Iene Inside, programma a cura della redazione dello storico programma Mediaset. In ogni puntata un argomento trattato in precedenza dalla trasmissione viene approfondito con ulteriori dettagli ed elementi inediti. Ma vediamo le anticipazioni e i servizi della puntata di stasera, 28 gennaio. Anticipazioni. Nella puntata di oggi, dal titolo “Il Belpaese”, condotta da Filippo Roma e scritta da Lorenzo Maiello, si racconteranno gli ultimi trent’anni dell’Italia, attraverso alcuni dei servizi più significativi de “Le Iene”. 🔗 Leggi su Tpi.it
