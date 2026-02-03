Le conseguenze sui servizi in città Cambiano gli orari di uffici e musei Via i cestini dei rifiuti e basta vetro

Milano e i suoi servizi cambiano in vista delle Olimpiadi. Alcuni uffici comunali e musei riducono gli orari di apertura, mentre spariscono i cestini dei rifiuti e non si può più mettere vetro. La città si prepara alle grandi gare e tutte le modifiche sono già in atto.

Le Olimpiadi Milano-Cortina avranno ripercussioni su tutta la città. Per l'occasione, alcuni uffici comunali, musei e servizi cambiano parzialmente gli orari di apertura, anche seguendo il Piano delle chiusure viabilistiche approvato dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica della Prefettura. Si comincia con l'Anagrafe centrale di via Larga, che giovedì 5 febbraio sospenderà il prolungamento dell'orario pomeridiano e chiuderà alle ore 15.30, mentre venerdì 6 l'accesso al pubblico sarà consentito fino a mezzogiorno. Tutti gli appuntamenti sono stati riprogrammati. Ancora: per ragioni di ordine pubblico, giovedì 5 l'Ufficio elettorale di via Messina 5254 sarà chiuso al pubblico.

