Uffici Demografici di via Mariano Stabile ex Badia ecco come cambiano gli orari

Agrigentonotizie.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Informiamo che dal prossimo 15 dicembre 2025, per motivi organizzativi, l'orario pomeridiano di ricevimento del pubblico degli uffici Demografici di via Mariano Stabile (ex Badia) subirà una variazione. Gli sportelli saranno aperti agli utenti non più il giovedì pomeriggio ma il martedì. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

