Le avventure poliziesche dell' ispettore Miro Casadei tornano in libreria in biblioteca Saffi la presentazione con Mauro Maggiorani
Giovedì 5 febbraio, alla Biblioteca Saffi di Forlì, si tiene il secondo appuntamento della rassegna “Storie di Romagna. Autori alla Saffi”. Questa volta, gli appassionati incontreranno l’ispettore Miro Casadei, protagonista di avventure poliziesche che tornano in libreria. Mauro Maggiorani presenta il nuovo libro, attirando un pubblico curioso di scoprire le nuove indagini del personaggio.
Giovedì 5 febbraio secondo appuntamento della rassegna letteraria “Storie di Romagna. Autori alla Saffi”. Ospite dell'evento, in programma alle ore 18.15, è lo scrittore e storico Mauro Maggiorani che presenterà al pubblico della biblioteca il suo romanzo giallo “Le attese. Una nuova indagine di.🔗 Leggi su Forlitoday.it
