Joan Mirò grande mostra a Napoli | domani la presentazione con Achille Bonito Oliva
Domani, mercoledì 3 dicembre, alle ore 11, nella basilica di Santa Maria Maggiore alla Pietrasanta (Piazzetta Pietrasanta a Napoli) si svolgerà la conferenza stampa di presentazione della mostra Joan Mirò: per poi arrivare all’anima. La rassegna, dedicata all’artista spagnolo, aprirà al pubblico il 5 dicembre e sarà visitabile sino al 19 aprile 2026. All’incontro sarà presente il curatore Achille Bonito Oliva. L’esposizione, prodotta da Navigare srl, con il patrocinio del Comune di Napoli, del Consolato di Spagna e dell’Instituto Cervantes, e la partecipazione di Lapis Museum, conta circa 100 opere, tra litografie, acquetinte e acqueforti appartenenti a collezioni private, divise in 7 aree tematiche, per raccontare il percorso di sperimentazione artistiche del maestro catalano e il rapporto profondo di Miró (1893 -1983) con la parola, la grafica e le diverse tecniche della stampa. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
