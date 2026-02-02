La poesia di Tonino Guerra inaugura con Miro Gori il ciclo Cineracconti in biblioteca

Questa settimana Riccione apre il ciclo “Cineracconti” con una poesia di Tonino Guerra. Mercoledì 4 febbraio, in biblioteca, inizia la rassegna curata dagli Amici dei Musei di Riccione e Valconca. La manifestazione vuole mettere in evidenza i legami tra cinema, storia e letteratura attraverso incontri e proiezioni.

Inizia mercoledì 4 febbraio la rassegna "Cineracconti", curata dagli Amici dei Musei di Riccione e Valconca, dedicata a esplorare i legami tra cinema, storia, letteratura e i suoi grandi protagonisti. Ad aprire il ciclo sarà Miro Gori, ospite e protagonista dell'incontro "Un poeta al cinema", che racconterà Tonino Guerra, genio della sceneggiatura internazionale. Sceneggiatore, certo, ma soprattutto poeta, capace di rivoluzionare il modo di raccontare per immagini, collaborando con maestri come Federico Fellini, Michelangelo Antonioni, Andrej Tarkovskij e i fratelli Taviani.

