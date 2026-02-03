le aperture speciali di villa carlotta

Villa Carlotta apre oggi le sue porte per il Giardino dei Talenti, una serie di eventi che dureranno fino al 15 marzo. La villa, famosa per il suo patrimonio botanico, ospita questa iniziativa promossa dal coordinamento Ville e Musei del Lago di Como. L’obiettivo è coinvolgere i visitatori durante i Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026.

Villa Carlotta, con il suo patrimonio botanico unico, apre le porte al Giardino dei Talenti, la serie di iniziative, in programma da oggi al 15 marzo, promossa dal coordinamento Ville e Musei del Lago di Como e inserita nel palinsesto dell’ Olimpiade Culturale di Milano-Cortina 2026, per accompagnare i Giochi Olimpici e Paralimpici invernali. Quindi sono previste aperture anticipate del museo e del giardino ad esempio nelle giornate del 3-6-7-8 febbraio e ancora il 14-15-16-17 febbraio. Consultare il calendario completo di aperture. Il Giardino dei Talenti è un palinsesto studiato per futuri campioni e campionesse dello sport, in cui l’arte dei grandi maestri sarà d’aiuto per accrescere il benessere fisico e mentale e dove il paesaggio botanico, nella sua crescita armoniosa sarà da stimolo per gli atleti per migliorare le proprie prestazioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

