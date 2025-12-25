Toscana le aperture speciali dei musei durante le feste di Natale e Capodanno
Firenze, 25 dicembre 2025 – Le feste natalizie diventano un’occasione per visitare alcuni musei e fare un tuffo nella storia dell’arte. Molti musei della Direzione regionale della Toscana e nuovi Musei autonomi saranno aperti a Capodanno, domenica 4 gennaio gratis per la Domenica al museo e con biglietto ordinario lunedì 5 e per l’Epifania con le numerose mostre temporanee appena inaugurate e ancora in corso. Ecco le aperture nel dettaglio dei luoghi della cultura aperti in Toscana. Uffizi, Pitti, Boboli e Galleria dell’Accademia. Gli altri musei di Firenze. Le attività nei musei civici fiorentini. 🔗 Leggi su Lanazione.it
