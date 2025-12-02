Aperture serali straordinarie visite guidate laboratori e teatro | cinque giorni speciali per i musei della Civitella a di Villa Frigerj

Prende il via la stagione invernale degli eventi dei musei archeologici nazionali di Chieti di Villa Frigerj e della Civitella.Anche quest’anno, i musei nazionali teatini offriranno una variegata proposta culturale ai cittadini e ai turisti che visiteranno la città in occasione delle festività. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Giardino della Minerva, ipotesi aperture serali a dicembre grazie al traino Luci d’Artista - facebook.com Vai su Facebook

Aperture serali straordinarie, visite guidate, laboratori e teatro: cinque giorni speciali per i musei della Civitella a di Villa Frigerj - I musei nazionali teatini offriranno una variegata proposta culturale ai cittadini e ai turisti che visiteranno la città in occasione delle festività natalizie, proponendo un ricco programma di appunt ... Si legge su chietitoday.it

Palazzo Reale e Villa Pignatelli, visite tattili e aperture straordinarie - La prima decade di dicembre offre ai visitatori di Palazzo Reale e di Villa Pignatelli occasioni di visite e aperture speciali. napolivillage.com scrive

Tornano le aperture serali straordinarie al Vittoriano - Vittoriano e Palazzo Venezia rinnova l'appuntamento con le aperture serali straordinarie del Vittoriano. Segnala ansa.it

Estate 2025, tornano le aperture serali estive del Vittoriano di Roma - Dopo il successo dello scorso anno, il VIVE – Vittoriano e Palazzo Venezia rinnova per l’estate 2025 le aperture serali straordinarie del Vittoriano, offrendo a cittadini e turisti la possibilità di ... Lo riporta exibart.com

Cultura: MiC, il 27 e 28 settembre tornano le Giornate europee del patrimonio con aperture straordinarie e visite guidate - Sabato 27 e domenica 28 settembre tornano in Italia le Gep – Giornate europee del patrimonio (European Heritage Days), la più estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa, promossa dal ... Come scrive agensir.it

Firenze, al via le aperture serali straordinarie al Museo Bardini - In occasione del centenario dell'apertura del Museo Stefano Bardini, occorsa nel 1925 a seguito del lascito dell'antiquario alla città di Firenze, i Musei Civici Fiorentini ... Lo riporta lanazione.it