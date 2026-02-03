La proposta di Meloni Salvini negli Epstein files cadavere preso a pugni e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Questa mattina le notizie più calde arrivano dal fronte politico con la scoperta dei file Epstein, dove spuntano nomi di politici italiani come Meloni e Salvini. Nel frattempo, in una zona ancora da chiarire, un cadavere è stato trovato e alcuni testimoni riferiscono di averlo visto preso a pugni. La vicenda tiene banco e apre nuovi interrogativi. Restate con noi per tutti gli aggiornamenti.

