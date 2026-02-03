La proposta di Meloni Salvini negli Epstein files cadavere preso a pugni e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata
Questa mattina le notizie più calde arrivano dal fronte politico con la scoperta dei file Epstein, dove spuntano nomi di politici italiani come Meloni e Salvini. Nel frattempo, in una zona ancora da chiarire, un cadavere è stato trovato e alcuni testimoni riferiscono di averlo visto preso a pugni. La vicenda tiene banco e apre nuovi interrogativi. Restate con noi per tutti gli aggiornamenti.
Sanremo 2026, parla Sayf: "I talent non sono il mio mondo. Per capirmi ascoltate De André" Start, la rassegna stampa di Today.it: edizione di martedì 3 febbraio 2026. Le notizie del giorno Buongiorno dalla redazione di Today.it. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: oggi è martedì 3 febbraio 2026. Il governo vuole chiudere sul pacchetto sicurezza e mentre diversi nodi giuridici sono ancora sul tavolo, a partire dal fermo di prevenzione, la premier Giorgia Meloni lancia un appello alle opposizioni "a una stretta collaborazione istituzionale" con la proposta di votare tutti "una risoluzione unitaria".🔗 Leggi su Today.it
Approfondimenti su Meloni Salvini
Intesa "al 90%" per la pace in Ucraina, accordo Meloni-Salvini, mamma e figlia morte dopo la cena di famiglia e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata
Vince Meloni, controlli a sorpresa nelle scuole, case perse per sempre e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata
Questa mattina, il governo ha effettuato controlli a sorpresa in diverse scuole italiane.
Ultime notizie su Meloni Salvini
Argomenti discussi: Una risoluzione unitaria sulla sicurezza: la proposta di Meloni per spaccare le opposizioni; Gli Usa chiedono all’Italia di essere membro fondatore della forza di sicurezza a Gaza; Meloni e Salvini accelerano sul decreto sicurezza, sull’onda dei fatti di Torino; Sicurezza, Meloni prepara la stretta nel decreto: scudo penale esteso e fermo preventivo di almeno 12 ore per chi ha precedenti specifici e va a protestare.
Sicurezza, appello di Meloni alle opposizioni: proposta una risoluzione unitaria dopo i fatti di TorinoUn appello alle opposizioni a una stretta collaborazione istituzionale. Giorgia Meloni lo mette nero su bianco in una nota di Palazzo Chigi, formulata al termine del vertice dedicato alla sicurezza ... tg.la7.it
La proposta di Meloni, Salvini negli Epstein files, cadavere preso a pugni e le altre notizie da sapere per iniziare la giornataStart, la rassegna stampa di Today.it: edizione di martedì 3 febbraio 2026. Le notizie del giorno Buongiorno dalla redazione di Today.it. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: ogg ... today.it
Sicurezza, Meloni si rivolge all'Opposizione: "collaborate". Proposta una risoluzione unitaria urgente: le ultime - facebook.com facebook
Una risoluzione unitaria sulla sicurezza: la proposta di Meloni per spaccare le opposizioni x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.