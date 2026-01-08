Nuovo centro per l' impiego a San Giovanni Galermo Cavallaro | Una decisione strategica e lungimirante

È stato approvato il progetto di fattibilità per il nuovo centro per l'impiego a San Giovanni Galermo, in via Cavallaro. Questa decisione rappresenta un passo importante per migliorare i servizi alle persone in cerca di lavoro, garantendo una struttura moderna e funzionale. La realizzazione di questo centro è considerata una scelta strategica e lungimirante per sostenere l’occupazione e lo sviluppo del territorio.

"Esprimo grande soddisfazione per l'approvazione del progetto di fattibilità relativo alla realizzazione del nuovo centro per l'impiego in via Galermo. La scelta della giunta Trantino di localizzare questa importante struttura nel territorio di San Giovanni Galermo rappresenta una decisione.

