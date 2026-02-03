Lavoro è allarme sicurezza | in sei giorni un operaio morto e altri due feriti gravi

Un nuovo incidente sul lavoro scuote la zona di Baganzola. Questa volta è toccato a Vincenzo Parisi, un operaio di 58 anni, morto martedì scorso dopo essere caduto da un’altezza di sette metri nel capannone dove lavorava. È il sesto incidente in meno di una settimana, e in due casi ci sono stati feriti gravi. La sicurezza sui luoghi di lavoro torna sotto i riflettori, mentre le famiglie e i colleghi chiedono risposte e interventi immediati.

Tre incidenti dal 27 gennaio al 2 febbraio: "Non c’è sfortuna ma un sistema che continua a mettere produzione, tempi e costi davanti alla sicurezza" Martedì 27 gennaio l'operaio 58enne Vincenzo Parisi è morto dopo essere precipitato per sette metri dal capannone di Baganzola dove stava lavorando. Il 2 febbraio un operaio di 43 anni è stato colpito da una forma di Parmigiano e a Bogolese un lavoratore è stato colpito alla testa da un grosso tubo. In sette giorni si sono verificati tre incidenti sul lavoro. Il bilancio è pesantissimo: un morto e due feriti gravi. "Rifondazione Comunista Parma - si legge in una nota - esprime anzitutto vicinanza ai lavoratori feriti e alle loro famiglie.🔗 Leggi su Parmatoday.it

