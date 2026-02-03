Lavoro è allarme sicurezza | in sei giorni un operaio morto e altri due feriti gravi

Da parmatoday.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo incidente sul lavoro scuote la zona di Baganzola. Questa volta è toccato a Vincenzo Parisi, un operaio di 58 anni, morto martedì scorso dopo essere caduto da un’altezza di sette metri nel capannone dove lavorava. È il sesto incidente in meno di una settimana, e in due casi ci sono stati feriti gravi. La sicurezza sui luoghi di lavoro torna sotto i riflettori, mentre le famiglie e i colleghi chiedono risposte e interventi immediati.

Tre incidenti dal 27 gennaio al 2 febbraio: "Non c’è sfortuna ma un sistema che continua a mettere produzione, tempi e costi davanti alla sicurezza" Martedì 27 gennaio l'operaio 58enne Vincenzo Parisi è morto dopo essere precipitato per sette metri dal capannone di Baganzola dove stava lavorando. Il 2 febbraio un operaio di 43 anni è stato colpito da una forma di Parmigiano e a Bogolese un lavoratore è stato colpito alla testa da un grosso tubo. In sette giorni si sono verificati tre incidenti sul lavoro. Il bilancio è pesantissimo: un morto e due feriti gravi. "Rifondazione Comunista Parma - si legge in una nota - esprime anzitutto vicinanza ai lavoratori feriti e alle loro famiglie.🔗 Leggi su Parmatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Baganzola Operaio

Feriti italiani a Crans Montana, Bertolaso: “Altri quattro in arrivo. Sei troppo gravi, non trasportabili”

A Crans-Montana, tredici italiani sono rimasti feriti nell’incendio, con tre già ricoverati a Niguarda.

Due gravi incidenti nella notte a Firenze. Muore a 21 anni, altri due giovani feriti poco lontano

Nella notte a Firenze si sono verificati due incidenti stradali di grave entità, causando un decesso e diversi feriti.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Baganzola Operaio

Argomenti discussi: Lavoro, è allarme sicurezza: in sei giorni un operaio morto e altri due feriti gravi; Danimarca, allarme sicurezza. La Germania al lavoro per uno Starlink Militare; Lavoro a Roma, l'allarme dei sindacati: Dopo il Giubileo 60mila posti rischiano di non essere confermati; Cia Calabria Nord: è allarme infortuni in agricoltura, agire su prevenzione.

lavoro è allarme sicurezzaPressing del governo sulla sicurezza: scudo penale, stop ai coltelli, fermo preventivo; Meloni all’opposizione: CollaboriamoDopo le violenze al corteo di Askatasuna a Torino, il governo al lavoro su un pacchetto di norme urgenti. Oltre 60 misure previste tra cui il nodo del fermo di prevenzione ... dire.it

lavoro è allarme sicurezzaSicurezza sul lavoro, l’allarme di Cunegato sulla Ulss 7 Pedemontana: Spisal sotto organico mentre crescono infortuni e mortiControlli insufficienti, personale in calo e un aumento drammatico degli incidenti sul lavoro. È un quadro preoccupante quello denunciato dal consigliere regionale di opposizione Carlo Cunegato, che o ... altovicentinonline.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.