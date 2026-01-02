Feriti italiani a Crans Montana Bertolaso | Altri quattro in arrivo Sei troppo gravi non trasportabili

A Crans-Montana, tredici italiani sono rimasti feriti nell’incendio, con tre già ricoverati a Niguarda. Secondo Bertolaso, altri quattro pazienti stanno per essere trasferiti, anche se alcuni sono troppo gravi per essere trasportati. La situazione resta sotto controllo mentre le autorità coordinano gli interventi di emergenza e assistenza.

I ragazzi italiani feriti nell’incendio a Crans-Montana sono in tutto tredici: tre di loro si trovano già a Niguarda, dove dovrebbero arrivarne altri 4 dagli ospedali Svizzera dopo avere ottenuto l’autorizzazione per il trasporto. Gli altri sei invece restano in condizioni gravi, dunque non sono al momento trasferibili. Due di loro non possono nemmeno parlare perché sono intubati, “ma chi li segue ha capito che sono due ragazzi italiani”. È questo il quadro sintetizzato dall’assessore regionale al Welfare della Lombardia, Guido Bertolaso, nel punto stampa all’ospedale Niguarda per fare un aggiornamento sullo stato di salute dei pazienti italiani feriti nella strage di Capodanno in Svizzera. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Feriti italiani a Crans Montana, Bertolaso: “Altri quattro in arrivo. Sei troppo gravi, non trasportabili” Leggi anche: Strage Crans-Montana, Bertolaso: “Altri quattro giovani in arrivo al Niguarda. Identificati 6 italiani feriti non trasportabili” Leggi anche: Strage Crans-Montana, Bertolaso: “Altri 4 giovani in arrivo al Niguarda. Identificati 6 italiani feriti non trasportabili” La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Crans-Montana, Tajani: Sono 16 gli italiani dispersi, 15 i feriti; Strage di Crans Montana, Tajani: «Sei italiani dispersi e 13 feriti»; Crans-Montana, da Emanuele a Riccardo: sei giovanissimi dispersi, tredici feriti negli ospedali; Strage di Crans-Montana, 47 morti e 115 feriti. 13 italiani in ospedale, 6 risultano dispersi. Strage Crans-Montana, Bertolaso: “Altri quattro giovani in arrivo al Niguarda. Identificati 6 italiani feriti non trasportabili” - Il governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in visita all’ospedale per ringraziare il personale sanitario ... ilgiorno.it

Crans-Montana, Bertolaso: «Entro stasera 7 giovani italiani feriti a Milano» - "Abbiamo ricoverato da ieri sera tre ragazzi, una giovane quasi 30enne e gli altri sono 2 ragazzini 15enni. ilmessaggero.it

Strage di Crans-Montana, il nuovo terribile bilancio: ecco dove si trovano i 13 italiani rimasti feriti - Le autorità svizzere hanno comunicato il bilancio della tragedia di Capodanno in Svizzera, dove si è verificata un’esplosione all’interno del locale Le Constellation, a Crans- notizie.it

All'ospedale Niguarda di Milano sono in arrivo altri quattro giovanissimi italiani che sono rimasti feriti nella strage di Crans-Montana. "Oggi dovremmo riuscire a trasferire qui al nostro ospedale quattro dei giovani che sono ancora feriti e che sono ricoverati - facebook.com facebook

I nomi degli italiani dispersi e feriti nell’inferno di Crans-Montana. Oggi la visita di Tajani x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.