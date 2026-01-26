L’Italia sta vivendo un aumento del lavoro domestico irregolare, con quasi 800 mila persone coinvolte, e un incremento degli italiani che si affidano a questa forma di assistenza. Le badanti superano ormai le colf, evidenziando un cambiamento nel panorama delle cure domestiche. Il nuovo Rapporto Domina 2026 analizza questa tendenza in un contesto di invecchiamento della popolazione e di crescente domanda di servizi di cura.

Un’Italia che invecchia e che si affida sempre più al lavoro di cura. È l’immagine che emerge dal nuovo Rapporto Domina 2026 sul lavoro domestico, e dedicato a uno dei settori più estesi ma ancora poco riconosciuti del mercato del lavoro: quello di colf, badanti e baby-sitter. Oltre 1,3 milioni gli occupati regolari, ai quali si aggiunge un numero stimato di quasi 800 mila lavoratori irregolari, per un totale che supera i 2 milioni di persone. Un esercito silenzioso che sostiene la vita quotidiana delle famiglie italiane. Negli ultimi anni il settore è cresciuto con un ritmo costante, spinto soprattutto dall’assistenza agli anziani non autosufficienti. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Lavoro domestico, crescono gli irregolari: sono quasi 800 mila, in aumento gli italiani. Le badanti sorpassano le colf

Gli inattivi sono 12,4 milioni, crescono gli italiani che non cercano lavoroIn Italia, sono 12,4 milioni gli inattivi, un numero in crescita che indica un aumento degli italiani che non cercano attivamente un lavoro.

Crescono gli incidenti totali, ma calano i mortali. Quasi 800 le patenti ritirate: il 2025 della Polizia Locale in provinciaNel 2025, la Polizia Locale in provincia ha registrato un aumento degli incidenti complessivi, mentre si è ridotto il numero di incidenti mortali.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Lavoro domestico, crescono gli irregolari: sono quasi 800 mila, in aumento gli italiani. Le badanti sorpassano le colfUn’Italia che invecchia e che si affida sempre più al lavoro di cura. È l’immagine che emerge dal nuovo Rapporto Domina 2026 sul lavoro domestico, e dedicato ... ilmessaggero.it

Lavoro domestico, calo occupati degli regolari, spesa delle famiglie a 13,4 mldIl comparto del lavoro domestico coinvolge direttamente 902mila famiglie datrici di lavoro e 817mila lavoratori regolari, per un totale di ... ildiariodellavoro.it

Colf e badanti irregolari: il welfare illegale Nel lavoro domestico ruotano oltre tre milioni di persone... - facebook.com facebook

#Tg2000 - #Lavorodomestico, #irregolarità vicine al 50% #22gennaio #Tv2000 #lavoro #famiglie @tg2000it x.com