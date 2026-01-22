Il Settimo rapporto annuale sul lavoro domestico, realizzato dall’Osservatorio Domina e presentato al Senato, analizza l’importo di 13,4 miliardi di euro spesi ogni anno e il rilevante livello di lavoro sommerso, che si avvicina al 50%. Con oltre 3,3 milioni di persone coinvolte, il settore evidenzia aspetti di rilevanza economica e criticità legate alla regolamentazione e alla trasparenza.

Il Settimo rapporto annuale sul lavoro domestico, curato dall’Osservatorio Domina e presentato oggi al Senato, evidenzia il peso economico del lavoro domestico e le sue fragilità: oltre 3,3 milioni di persone coinvolte e un tasso di sommerso vicino al 50%. Proposte di incentivi fiscali e contributivi per far emergere il nero. Il lavoro domestico resta uno dei pilastri più fragili del mercato del lavoro italiano. Secondo il Settimo rapporto annuale sul lavoro domestico, curato dall’Osservatorio Domina e presentato oggi al Senato, il settore coinvolge oltre 3,3 milioni di persone, ma continua a essere segnato da un livello di irregolarità molto elevato, pari al 48,8%. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Lavoro domestico: 13,4 miliardi di spesa ma il sommerso sfiora il 50%

