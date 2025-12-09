Autostrada A26 chiusa per due notti tra Borgomanero e Arona
Ancora chiusure sulla A26. Autostrade per l'Italia comunica che per consentire interventi relativi al potenziamento e ammodernamento della segnaletica verticale, sarà chiuso il tratto compreso tra Borgomanero e Arona, in entrambe le direzioni, dalle 22 di martedì 9 alle 6 di giovedì 10 dicembre. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Altre letture consigliate
Incidente in autostrada a Salerno: chiusa in direzione nord, uscita consigliata a Pontecagnano - facebook.com Vai su Facebook
Paura in autostrada: maxi schianto sulla diramazione A8-A26 - Soccorsi in codice rosso e quattro chilometri di coda verso l’Autolaghi ... Da laprovinciadivarese.it