Pronto Soccorso di Cava | si dimette la responsabile FdI chiede risposte immediate alla Regione

La responsabile del Pronto Soccorso di Cava de’ Tirreni si è dimessa, sorprendendo medici e cittadini. La decisione arriva in un momento difficile, mentre Fratelli d’Italia chiede risposte chiare alla Regione sulla gestione dell’ospedale. La situazione rimane tesa, e le autorità sono chiamate a intervenire rapidamente.

Si è dimessa la responsabile del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Cava de’ Tirreni. "Desidero innanzitutto ringraziare la dott.ssa Barbara Casillo per il lavoro svolto in questi anni alla guida del Pronto Soccorso, in condizioni spesso difficilissime, caratterizzate da carenze di personale, turni massacranti e una pressione costante che ha messo a dura prova professionisti e struttura. Il suo impegno è stato un punto di riferimento per il reparto e per l’intera comunità. - ha commentato Italo Cirielli, capogruppo consiliare Fratelli d’Italia- Proprio per questo, le sue dimissioni assumono un significato ancora più preoccupante: sono il segnale evidente di una situazione non più sostenibile, che rischia di compromettere seriamente un servizio essenziale per un territorio vasto e densamente popolato.🔗 Leggi su Salernotoday.itImmagine generica

