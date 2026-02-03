Lautaro Martinez a un passo dalla leggenda | contro il Torino può agganciare quell’icona nerazzurra Nel mirino una speciale Top 3

Lautaro Martinez è ormai a un passo dalla storia dell’Inter. Contro il Torino, potrebbe segnare il gol che lo porterebbe tra le leggende nerazzurre, agganciando Boninsegna e restando dietro a Altobelli e Meazza. La partita rappresenta l’ultima occasione per il giocatore di avvicinarsi a un traguardo che pochi nel club sono riusciti a raggiungere.

Inter News 24 Lautaro Martinez mette nel mirino il Torino in Coppa Italia: con un gol raggiungerebbe Boninsegna e si piazzerebbe dietro Altobelli e Meazza. Mentre l'Inter di Cristian Chivu si gode il primato a quota 55 punti, il suo condottiero assoluto si appresta a riscrivere la storia. Lautaro Martinez, il capitano della seconda stella, non è più solo il finalizzatore implacabile che abbiamo imparato a conoscere, ma si è evoluto in una "punta totale" capace di trascinare l'intero gruppo verso l'obiettivo supremo: il secondo scudetto in tre anni.

