Lautaro Martinez vola | doppia cifra già a dicembre e numeri da leggenda nerazzurra! Le ultime

Inter News 24 Lautaro Martínez continua a riscrivere la storia dell’Inter: la doppietta di Pisa lo spinge nella top dei bomber di sempre e consolida la sua leadership. I numeri parlano da soli. Con la doppietta realizzata a Pisa, Lautaro Martínez ha raggiunto la doppia cifra già nelle prime settimane della stagione, confermando una costante che dura ormai da anni. Come riportato dal Corriere dello Sport, l’argentino ha infatti centrato quota dieci reti per la settima stagione consecutiva, un traguardo sfuggito soltanto nel suo primo anno in Italia, il 201819, quando si fermò a nove gol. Con le ultime marcature, le sue prodezze totali con la maglia dell’ Inter sono diventate 163, sommandole tra campionato, coppe nazionali e competizioni europee. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lautaro Martinez vola: doppia cifra già a dicembre e numeri da leggenda nerazzurra! Le ultime

