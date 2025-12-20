Yildiz a un passo dal superare Alessandro Del Piero nella classifica marcatori Under 21 della Juventus. Il numero dieci bianconero punta il sesto posto. La sfida dell’Allianz Stadium tra Juventus e Roma non rappresenta solo un crocevia fondamentale per la classifica di Serie A nel 2025, ma offre a Kenan Yildiz l’opportunità di scrivere una pagina indelebile della storia bianconera. Il talento turco, che oggi ha 20 anni e 231 giorni, si presenta al big match con un bottino di 14 reti complessive nel massimo campionato, un dato che lo colloca già tra i giovani più prolifici di sempre nella storia della “Vecchia Signora”. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Yildiz ad un passo da Alex Del Piero: il turco pronto a rompere un altro traguardo. Contro la Roma per agganciare la leggenda

Leggi anche: Yildiz futuro Del Piero? Ecco perché il turco non è così lontano dalla leggenda bianconera

Leggi anche: Yildiz batte anche Del Piero: altro clamoroso record di precocità. I numeri da predestinato del turco

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Juve, sulla maglia la linguaccia di Del Piero. Che passa il testimone a Yildiz.

Juve, sulla maglia la linguaccia di Del Piero. Che passa il testimone a Yildiz - Il numero 10 bianconero raggiunto dallo storico capitano davanti a un quadro ispirato alla punizione contro il Real Madrid del 2008 ... rainews.it

Totti su Yildiz: "Paragonarlo a Del Piero è riduttivo. Alex è Alex e la numero 10 pesa" - Nuove dichiarazioni di Francesco Totti in merito a un suo possibile e clamoroso ritorno in campo, a 48 anni e oltre sette anni dopo il ritiro dal calcio giocato. tuttomercatoweb.com

Juve, Yildiz dedica gol e linguaccia a Del Piero: "Auguri di buon compleanno Alex" - Un gol nel finale per chiudere il derby con il Torino, la linguaccia per festeggiarlo e una dedica speciale a fine partita. sport.sky.it

Firma ad un passo, dopo Yildiz altro rinnovo con la Juventus LA SORPRESA https://bit.ly/4p6czbH - facebook.com facebook

Assist di #Yildiz, goal di #Cabal: la #Juventus passa a Bologna x.com