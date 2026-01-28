Gerry Scotti torna a far parte del cast di Striscia la Notizia. La puntata di domani, giovedì 29 gennaio, sarà la seconda della nuova stagione in prima serata su Canale 5. Ezio Greggio e Enzo Iacchetti conducono ancora il telegiornale satirico, con il Gabibbo, le sei veline e la band del maestro Demo Morselli. La presenza di Scotti segna un ritorno atteso dai fan del programma.

La nuova era di Striscia la Notizia in prima serata su Canale 5 prosegue domani – giovedì 29 gennaio – con la seconda puntata, sempre condotta da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, con il Gabibbo, le sei veline e la band diretta dal maestro Demo Morselli. Anticipazioni del 29 gennaio 2026. Atteso Gerry Scotti, ex conduttore del programma, che per una volta vestirà i panni del concorrente in una ‘edizione speciale’ de La Ruota della Fortuna. Lorella Cuccarini, invece, si trasformerà in Wonder Cucca, la super inviata di Striscia. E poi Gabriel Garko, che darà prova del suo passato da ballerino in una coreografia con le veline, e il trio formato da Paolo Del Debbio, Mario Giordano e Gianluigi Nuzzi, ribattezzati i ‘Bellissimi di Retequattro’, che – annunciati da Emanuela Folliero – si cimenteranno in una veste a loro particolarmente insolita. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Gerry Scotti torna a Striscia la Notizia. Tapiro d’Oro a Checco Zalone

Argomenti discussi: Le Letterine se l'è passate tutte: Corona attacca Gerry Scotti; Gerry Scotti invita Samira Lui a Chi vuol essere milionario: Non sei ancora venuta a trovarmi, la sua reazione; La Ruota della Fortuna, Ci lascia dopo 40 anni: il saluto speciale di Gerry Scotti e Samira Lui; Falsissimo, Samira Lui e Gerry Scotti: cosa hanno rivelato Claudio Lippi e Corona.

Gerry Scotti prende provvedimenti contro le gravi accuse di Fabrizio CoronaLe accuse di Fabrizio Corona contro Gerry Scotti diventano virali e scatenano una bufera social: il conduttore ha deciso di intervenire. Ecco cosa ha detto Corona e cosa sta succedendo. rds.it

Le Letterine se l'è passate tutte: Corona attacca Gerry ScottiFabrizio Corona torna a far parlare di sé con nuove accuse che scuotono il mondo della televisione italiana. Dopo le due puntate del suo podcast dedicate ad Alfonso Signorini, l'ex fotografo ha sposta ... msn.com

Gerry Scotti nasconde i commenti, cosa sta succedendo - facebook.com facebook

Se Gerry Scotti, già un mito, ai tempi ha veramente timbrato tutte le Letterine si eleva alla categoria leggenda vivente. x.com